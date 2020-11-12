YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.11.2020 08:32 | Son Güncelleme

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H.

Üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.
Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş’ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H’nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.