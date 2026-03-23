Üniversiteyi bırakanlara 'yarı süre' şartı: Öğrenci affında dengeler değişiyor!

Yeni modele göre, üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrencilerin sisteme dönüşü için 'yarı süre' kriteri esas alınacak.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, Taslak düzenlemeye göre öğrenci affının, 1 Temmuz 2022 sonrası eğitimine ara veren ya da üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencileri kapsaması planlanıyor. Böylece son yıllarda çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakan binlerce öğrencinin yeniden üniversiteye dönmesi hedefleniyor.
Düzenlemede en dikkat çeken kriter, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın toplam süresinin en az yarısını tamamlamış olması.
4 yıllık lisans programı: En az 2 yıl (4 dönem) kayıt
2 yıllık ön lisans programı: En az 1 yıl kayıt
Bu noktada öğrencinin derslerden kalıp kalmadığı ya da devamsızlık durumu önemli olmayacak. Esas alınacak kriter, öğrencinin belirli bir süre boyunca aktif kayıtlı olması olacak.
Yetkililer, affın sadece lisans ve ön lisansla sınırlı kalmaması için de alternatif modeller üzerinde çalışıyor.
Teklifte, özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için yeni kolaylıklar da yer alıyor:
Ancak bu hakların ara sınıf öğrencilerini kapsamayacağı belirtiliyor.
Düzenlemeyle birlikte uygulamalı eğitim alan öğrenciler için de yeni bir sistem geliyor.
Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapan yabancı uyruklu öğrenciler de düzenlemeden yararlanacak.
