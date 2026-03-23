Üniversiteyi bırakanlara 'yarı süre' şartı: Öğrenci affında dengeler değişiyor!

Yeni modele göre, üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrencilerin sisteme dönüşü için 'yarı süre' kriteri esas alınacak.

AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, Taslak düzenlemeye göre öğrenci affının, 1 Temmuz 2022 sonrası eğitimine ara veren ya da üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencileri kapsaması planlanıyor. Böylece son yıllarda çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakan binlerce öğrencinin yeniden üniversiteye dönmesi hedefleniyor.

TEMEL ŞART: EĞİTİM SÜRESİNİN YARISINI TAMAMLAMAK

Düzenlemede en dikkat çeken kriter, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın toplam süresinin en az yarısını tamamlamış olması.

4 yıllık lisans programı: En az 2 yıl (4 dönem) kayıt

2 yıllık ön lisans programı: En az 1 yıl kayıt

Bu noktada öğrencinin derslerden kalıp kalmadığı ya da devamsızlık durumu önemli olmayacak. Esas alınacak kriter, öğrencinin belirli bir süre boyunca aktif kayıtlı olması olacak.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

Yetkililer, affın sadece lisans ve ön lisansla sınırlı kalmaması için de alternatif modeller üzerinde çalışıyor.

Tez döneminde eğitimini bırakan

Tezi reddedilen

Programdan ayrılan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de affa dahil edilme seçenekleri değerlendiriliyor.

SON SINIFLARA EK SINAV HAKKI

Teklifte, özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için yeni kolaylıklar da yer alıyor:

Başarısız olunan dersler için 2 ek sınav hakkı

Uygulamalı eğitim ve intörnlük eksiklerini tamamlama imkanı

Ancak bu hakların ara sınıf öğrencilerini kapsamayacağı belirtiliyor.

UYGULAMALI EĞİTİMDE TEŞVİK DESTEĞİ

Düzenlemeyle birlikte uygulamalı eğitim alan öğrenciler için de yeni bir sistem geliyor.

Üretim süreçlerine katılan öğrencilere teşvik ödemesi yapılabilecek

Öğrenciler işçi sayılmayacak ve sigortalı olmayacak

Ödemeler belirli bir üst sınırla sınırlı olacak

YABANCI UYRUKLU UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE EK ÖDEME

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapan yabancı uyruklu öğrenciler de düzenlemeden yararlanacak.