Ara tatil kaldırılıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında okullarda bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini açıkladı. Okullarda güvenlik tedbirlerine dair yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Tekin, ara tatillerle ilgili de kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Cansu Çamcı

Okullarda yaşanan saldırıların ardından güvenlik protokolleri yeniden masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanı Yuusf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

YENİ GÜVENLİK MODELİ DEVREYE GİRECEK

Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvveti bulundurmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, doğrudan eğitim kurumları için yetiştirilmiş, özel eğitimli personelden oluşan yeni bir güvenlik modelinin 2026-2027 döneminde devreye alınacağını duyurdu.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

Bakan Tekin, "Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun" ifadesini kullandı.

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

Eğitim gündeminin en çok tartışılan başlığı olan ara tatiller için de radikal bir değişiklik sinyali geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Bakan Tekin,"Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." dedi.

Tekin'in açıklamalarına göre bu modelde eğitim süresi kısalmayacak; ancak okullar daha geç açılıp daha erken kapanarak öğrencilere kesintisiz ve daha uzun bir yaz tatili imkanı sunulacak.

YÜKSEK FİYATLARA DÜZENLEME

Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyleyen Tekin, bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirterek, "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ders artık zorunluBu ders artık zorunlu
Bodrum’da lisede skandal 'taciz' iddiasıBodrum’da lisede skandal 'taciz' iddiası

Anahtar Kelimeler:
ara tatil okul yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

