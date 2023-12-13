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Ünlü besteciden acı haber! 'Acıların Kadını' şarkısı ile bilinen söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti

13.12.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor' gibi efsane şarkıların söz yazarı Levent Bektaş 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü besteciden acı haber! 'Acıların Kadını' şarkısı ile bilinen söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti

Ünlü besteci Levent Bektaş'tan acı haber geldi. ’Acıların Kadını’, ’Bırakın Gitsin, ’Kalbe Söz Geçmiyor’, ’Acıların Çocuğu’, ’Canım Efendim’, ’Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki’, ’Yıllar Utansın’, ’Bulursun Beni’ gibi çok sayıda eseri bulunan ünlü ismin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü söz yazarı bugün (13 Aralık Çarşamba) öğle namazını müteakip Alaaddin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sinop Çukurbağ Mezarlığında toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Şarkıları birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen Levent Bektaş, 2021 yılının Ağustos ayında rahatsızlanıp mide ameliyatı geçirmişti.

Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Bektaş, bir süre önce de tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bektaş sindirim sistemindeki kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

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