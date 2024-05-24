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  4. Ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın pozları sosyal medyayı salladı! "Prenses gibi olmuşsun"

Ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın pozları sosyal medyayı salladı! "Prenses gibi olmuşsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 14:45
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez son pozlarıyla gündeme geldi. Bir marka için kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın pozları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın pozları sosyal medyayı salladı! "Prenses gibi olmuşsun"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son dönemde özel hayatı ve paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımları çok konuşuldu.

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"AŞIRI YAKIŞMIŞ"

Oyuncu bu kez ünlü bir marka için kamera karşısına geçti. Sarıkaya'nın pozları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almayı başardı.

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Sarıkaya'nın paylaşımı ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Oyuncuya "Abla buzdolabı giysen bile yakışıyor sana", "Elbise çok cici", "Aşırı yakışmış", "Artık ne diyeceğimi bilmiyorum", "Ne giyse yakışıyor", "Prenses gibi olmuşsun" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Serenay Sarıkaya
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