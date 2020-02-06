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  4. Ünlü boksör Gervonta Davies kameralar önünde eşinin boğazını sıktı

Ünlü boksör Gervonta Davies kameralar önünde eşinin boğazını sıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

ABD'de hayır işleri için yapılan bir basketbol maçına katılan dünyanın en iyileri boksörleri arasında gösterilen Gervonta Davis, bir anda seyirciler arasında bulunan eşinin boğazını sıktı. Gözü dönmüş Davis, eşini boğazından tutarak saha dışına kadar sürükledi.

ABD'de Florida eyaletinin Miami kentinde Cumartesi günü hayır işleri için düzenlenen basketbol maçına izleyici olarak katılan ünlü boksör Gervonta Davies'in salonda bulunan eşinin boğazına sarıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki alan ünlü boksör, Florida polisine giderek teslim oldu.

"ONU HİÇBİR ZAMAN İNCİTMEM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki boksör, olayı doğrulayarak "Evet ona agresif davrandım ve 'hadi ama' dedim. O çocuğumun annesi. Onu hiçbir zaman incitmem" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gervonta Davis Boks Florida miami ABD

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