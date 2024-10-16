MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2024 19:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun baş dansçısı, oyuncu, sporcu ve Survivor'ın eski yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu, dün pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalnızoğlu Üsküdar'da Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Yalnızoğlu, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GZ8_QK1XEAAplqg

50 yaşında hayatını kaybeden Yalnızoğlu için Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Yalnızoğlu'nun sanatçı arkadaşları Berk Oktay, İpek Tenolcay, Kenan İmirzalıoğlu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Yalnızoğlu'nun cenazesi Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

ISTANBUL-HASAN-YALNIZOGLU-SON-YOLCULUGUN_373727_103419

'HASAN AĞABEY ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Cenaze törenine katılan Berk Oktay, "Çok üzgünüz tabii ki, Hasan ağabey çok güzel bir insandı çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu, ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok geç. Allah ailesine sabır versin" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var yüzyüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.
ISTANBUL-HASAN-YALNIZOGLU-SON-YOLCULUGUN_373723_103419

KENAN İMİRZALIOĞLU: ODA ARKADAŞIMDI

Yakın arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ise, "Hasan ile muhabbetimiz Bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından bahsediyorum. Sonra 97 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabi çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertac'ımız ayrılmıştı. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum, her şeyine dua ediyorum" diye konuştu.
ISTANBUL-HASAN-YALNIZOGLU-SON-YOLCULUGUN_373725_103419Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hasan Yalnızoğlu
En Çok Okunan Haberler
Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.