Ünlü fenomen Evra Köseoğlu'ndan acı haber! Zeynep Özkaya duyurdu

YouTube ve Instagram'da ürettiği içeriklerle tanınan fenomen Evra Köseoğlu, hastalığı nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.

Evra Köseoğlu'nun Instagram hesabında, ''Evra'mız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Dualarınızı eksik etmeyin'' paylaşımı yapıldı. Erken yaşlılık anlamında gelen Hutchinson-Gilford hastalığıyla mücadele eden Evra Köseoğlu, 5 yıla yakın bir süredir 200 bin abonelik YouTube kanalında kişisel bakım ve yaşam tarzı içerikleri üretiyordu.

Daha önce Evra Köseoğlu ile kamera karşısına geçen Zeynep Özkaya, ''Evra'yı kaybetmişiz. Nurlar içinde uyu melek kalplim. İyi ki yollarımız kesişmiş, seni ve güzel kalbini hiç unutmayacağım'' ifadelerini kullandı.

HUTCHINSON GILFORD HASTALIĞI NEDİR?

Telomeraz enzimi eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık, DNA'nın kısalmasına neden olur. Bu kısalmalar vücudun erken yaşlanmasına yol açar ve kişi olduğundan çok daha yaşlı görünür.



