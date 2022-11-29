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Ünlü fenomen Meriç Keskin Konya'daki barınaktan köpek sahiplendi! Köpeğin eve geldiğindeki mutluluğu herkesi duygulandırdı

29.11.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı hayır işleriyle dikkat çeken fenomen Meriç Keskin, dün yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Keskin, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bakımsız haldeki bir köpeği sahiplendi. Köpeğin eve geldiğindeki mutluluğu ünlü-ünsüz herkesi duygulandırdı.

Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla ilgiyle takip edilen Meriç Keskin, tartışmaların merkezindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplendiği köpek ile gündemde.

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Zaman zaman yaptığ hayır işleriyle bilinen Keskin, bu defa Konya'dan sahiplendiği bakımsız haldeki köpek ile gönülleri fethetti.

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'Ruhi' adını verdiği köpeği beklerken sabırsızlığını ve kavuşma anını paylaşan Keskin'in paylaşımına ünlü-ünsüz pek çok isimden yorum yağdı.

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Ruhi'nin eve geldiği andan itibaren yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.

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Pek çok ünlü ismin de yorum yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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MERİÇ KESKİN KİMDİR?

Instagram ve Twitter platformunun gözde isimlerinden birisi olan Meriç Keskin gün geçtikçe geniş hayran kitlelerini ulaşmaya devam etmektedir. Ekşi sözlük ve Süslü sözlük platformlarında da adında sıkça söz ettiren başarılı sosyal medya fenomeni isim 24 Ekim 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 35 yaşında olan başarılı sosyal medya fenomeni güzel özellikle sosyal medya platformlarında uyguladığı diyet tariflerini takipçileri ile paylaşmış ve sağlıklı yaşam hakkında verdiği eşsiz bilgiler ile bir hayli sevilmiştir.

Özellikle detoks suyu tarifi ve diyet listesi hakkında sık sık sorular sorulan başarılı sosyal medya fenomeni isim güzelliği ve düzgün fiziği ile de sağlıklı yaşam sağlıklı yaşama ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Yaşamına İstanbul'da devam ettiğini bildiğimiz başarılı sosyal medya fenomeni güzel aslen İzmir Karşıyakalıdır. Instagram platformunda sık sık ailesi ile birlikte paylaşımlar yapan özellikle annesi ve yeğeni ile birlikte yaptığı eşsiz fotoğraflar ve diyaloglarla bilinen başarılı ismi ailesi de bir hayli merak edilmektedir. Sıklıkla annesi abisi ve yeğeni ile fotoğraflar paylaşan başarılı sosyal medya fenomeni güzelim ne yazık ki babası hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Macar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan başarılı sosyal medya fenomeni isim ağırlıklı olarak sosyal medya platformunda reklamlar ve tanıtımlar yapmakta ve bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaktadır.

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