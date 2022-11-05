Ünlü Fransız model Marine el Himer Kelime-i Şehadet getirip müslüman oldu! 'Utanılacak bir şey yok'

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin video paylaştı.

''BU MANEVİ BİR YOLCULUK''

Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğraflara yer verdi. El Himer, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek. Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

''UTANILACAK BİR ŞEY YOK''

Fransız model başka bir gönderisinin altına ise, başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığını, herkesin özgürce hareket edebilmesinin temel bir hak olduğunu dile getirdi.

Himer, ''Bazılarınız biliyor ama birçoğu hala soruyor; ve bu konuda oldukça çekingen olmama rağmen, bunu hiçbir zaman resmi olarak açıklamadım. Birkaç ay önce Müslüman oldum. Günlük hayatımı takip edenler bilir. Bu bir ruh, kalp ve mantık seçimiydi, bana çok açık gelen özgürce ve gururla uyguladığım bir seçimdi. Bunu bilin. Her ne olursa olsun başka bir dine geçmekte utanılacak bir şey yoktur'' dedi.



