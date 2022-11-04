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İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

04.11.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının yeni bölümünde bir aile dramı ekranlara geldi. Stüdyoya gelen Leyla Hanım'ın 18 yaşındaki kızı Nida'nın 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtığı anlatıldı. Üstelik erkek tarafının kız tarafına görücü olarak geleceği ancak Nida ve Cumali'nin isteme olmadan kaçtığı belirtildi. Nida'nın kaçtığı Cumali ile Cumali'nin annesinin arasında oturan kızını gören Leyla Hanım sinir krizi geçirdi. Nida ise "Seni beni hiçbir zaman anlamadın" diyerek gözyaşı döktü.

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

Esra Erol'da'nın yeni bölümünde izleyenlerin dikkatle takip ettiği bir konu ele alındı. ATV ekranlarında yayınlanan programda stüdyodaki konuk, 18 yaşındaki kızı Nida, yalnızca 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçan Leyla Hanım'dı. Üstelik Cumali'nin ailesinin Nida'yı istemeye gelecekleri ancak Nida'nın isteme olmadan önce Cumali'ye kaçtığı anlatıldı. Yayına Nida, Cumali ve Cumali'nin annesi Gönül Hanım bağlandı. Leyla Hanım, kızını Cumali'yle annesinin arasında otururken görünce feryat etti. İşte detaylar...

"BEN BU ADAMI SEVİYORUM" DİYEREK BAĞIRDI

Söz alan Cumali, 6 aydır iş yerlerine gidip alışveriş yaptığını ve Nida'yla 1 haftadır sevgili olduklarını, sevgili olduktan sonra da kaçtıklarını anlattı. Nida ve Cumali, sosyal medya üzerinden hiç görüşmediklerini, hatta sosyal medya kullanmadıklarını belirtirken Nida'nın annesi ise kızının kullandığını ifade etti. Nida kapattığını söyleyince annesi Cumali'nin yanına gittikten sonra kapattığını belirtti.

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Nida, annesine seslenerek “Ben bu adamı seviyorum, ne yaparsan yap vazgeçmeyeceğim” dedi. Kendisine “Bir haftadır tanıdığın kızı istemeye gidecekken neden kaçırdın?” sorusu yöneltilen Cumali ise "Annesi yüzünden" yanıtını verdi. Nida, annesinin izin vermeyeceğini bildiğini anlatırken “Anne ben bu yaşımda neler yaşadım haberin var mı senin?” diye haykırdı. Cumali ise annesinin Nida’nın annesini aradığını ancak Nida’nın annesinin telefonda küfür ettiğini ifade etti.

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"ANNE SİL BENİ O ZAMAN"

Cumali’nin annesi Gönül Hanım ise Nida’nın “Annemin karşısına çıkarsanız annem üstünüze saldırır, sinir hastası, ben bıktım onun elinden onun için kaçtım” dediğini söyledi. Nida “Adam akıllı istesinler yuvamı kurayım” deyince Leyla “Yuvan batsın senin” diyerek cevap verdi. Nida “Anne sil beni o zaman, öldü bil” dedi.

Yaşananlara isyan eden Leyla Hanım, Cumali’nin annesi Gönül Hanım'a “Bu yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım, o kızı yalnız, sahipsiz sandınız siz” dedi. Gönül, “Senin amacın ne?” deyince Leyla “Benim kızımı buraya getir” şeklinde konuştu.

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"İKİSİNİN ARASINDA SIKIŞMIŞ KALMIŞ"

Leyla Hanım, canlı yayında kızı Nida'yı Cumali ile Gönül Hanım'ın arasında otururken görünce feryat etti ve “Bir saat sonra ne yaşayacak, ikisinin arasında sıkışmış kalmış” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Nida’ya “Gözlerin cam gibi donmuş, uyan artık” diyerek seslendi.

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"ANNEM BİR KERE OLSUN BENİ ANLAMADI"

Daha sonra söz alan Nida ise “Annem bir kere olsun beni anlamadı. Tek bir şeyimi anneme adam akıllı anlatamadım. Anne sen beni hiçbir zaman anlamadın ki” sözleriyle gözyaşı döktü. Leyla Hanım ise “Konuşurdu, dertleşirdi” diyerek cevap verdi. Buna karşılık Nida “Ben annemle barışmak istiyorum. Yerim rahat ama annemle mutlu olmayı, gelinlikle kendi evimden çıkmayı isterdim. Annemin arkasında durmasını bekledim” deyince Leyla Hanım bir şartla bunu kabul edeceğini belirtti ve kızının arkasında duracağını ancak buraya gelip elini öpüp her şeyi anlatmasını istediğini söyledi. Cumali’nin annesi Gönül Hanım ise “Oğlum çalışıyor gelemez” dedi. Leyla Hanım da karşısındaki ailenin bir şeyleri gizlediğini düşündüğünü ima etti.

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