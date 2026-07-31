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Galatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyor

Galatasaray, transfer döneminde ses getirecek iki yıldız için harekete geçti. Yönetim, Rafael Leao transferi adına AC Milan ile görüşmelere başlamaya hazırlanırken, Bruno Fernandes'in yüksek maaş talebini karşılamaya da sıcak bakıyor.

Galatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyor
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarların beklentilerini karşılayacak ses getirecek hamleler için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek'in vereceği karar doğrultusunda iki dünya yıldızı için önemli adımlar atılabilir.

LEAO İÇİN RESMİ TEMAS HAZIRLIĞI

Galatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyor 1

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri AC Milan forması giyen Rafael Leao oldu. Daha önce Fenerbahçe ile birlikte sarı-kırmızılı kulübe önerilen Portekizli futbolcu için yönetim hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkan Dursun Özbek'ten onay çıkması halinde Galatasaray'ın, transfer şartlarını görüşmek amacıyla AC Milan ile masaya oturması bekleniyor.

BRUNO FERNANDES'E SERVET

Galatasaray gözünü kararttı! O isme servet ödenecek: Dünya yıldızı bekleniyor 2

Transfer listesindeki bir diğer önemli isim ise Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes. HT Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, Portekizli yıldızın 20 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisini karşılamaya sıcak bakıyor.

Manchester United ile yeni sözleşme imzalaması beklenen Bruno Fernandes konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmaması ise sarı-kırmızılıların transfer umutlarını canlı tutuyor. Yönetim, oluşabilecek fırsatı değerlendirmek için süreci yakından takip ediyor.

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