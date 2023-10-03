Ünlü futbolcu Neymar'ın Brezilya'daki lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 'Adeta spor kompleksi'

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar şimdilerde Suudi Arabistan futbol kulübü Al Hilal takımında forma giyiyor. Ünlü futbolcu Neymar Brezilya'daki lüks eviyle sosyal medyayı salladı. Helikopterden kaydedilen görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Neymar'ın evini görenler hayran kaldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neymar, evi için 'DisNEYlandia' ifadelerini kullandı. Geniş bir arazi içerisnde yer alan lüks evin içerisinde

tenis kortu, karting pisti, çeşitli sporlar için birçok sahanın olduğu görünüyor.

Neymar'ın lüks evinin içerisinde adeta yok yok. Ünlü futbolcunun evinde iskele ve helikopter pistinin yanı sıra, spor salonu, tenis kortu, sauna, masaj odası, spa ve jakuzi gibi çok sayıda yer bulunuyor.

Neymar'ın evi ayrıca Rio de Janeiro sakinleri için oldukça popüler bir yer olan ve 365 adadan oluşan Angra Dos Reis'e kısa bir mesafede bulunuyor.

Neymar da Silva Santos Júnior, Brezilyalı millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Hilal takımında forma giymektedir.

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.

2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur.

2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür.

Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.



