MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü futbolcu Neymar'ın Brezilya'daki lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 'Adeta spor kompleksi'

Ünlü futbolcu Neymar'ın Brezilya'daki lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 'Adeta spor kompleksi'

03.10.2023 12:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Hilal takımında forma giyen ünlü futbolcu Neymar Brezilya'daki lüks eviyle gündem oldu. Helikopterden kaydedilen görüntülerde Neymar, Rio de Janeiro'daki malikanesini takipçileriyle paylaştı. Geniş bir arazi içerisinde yer alan lüks evde adeta yok yok.

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar şimdilerde Suudi Arabistan futbol kulübü Al Hilal takımında forma giyiyor. Ünlü futbolcu Neymar Brezilya'daki lüks eviyle sosyal medyayı salladı. Helikopterden kaydedilen görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Neymar'ın evini görenler hayran kaldı.

Neymar evi 3

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neymar, evi için 'DisNEYlandia' ifadelerini kullandı. Geniş bir arazi içerisnde yer alan lüks evin içerisinde
tenis kortu, karting pisti, çeşitli sporlar için birçok sahanın olduğu görünüyor.

Neymar evi 5

Neymar'ın lüks evinin içerisinde adeta yok yok. Ünlü futbolcunun evinde iskele ve helikopter pistinin yanı sıra, spor salonu, tenis kortu, sauna, masaj odası, spa ve jakuzi gibi çok sayıda yer bulunuyor.

eviiii 111

Neymar'ın evi ayrıca Rio de Janeiro sakinleri için oldukça popüler bir yer olan ve 365 adadan oluşan Angra Dos Reis'e kısa bir mesafede bulunuyor.

Neymar evi 6

Neymar da Silva Santos Júnior, Brezilyalı millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Hilal takımında forma giymektedir.

Neymar 2

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.

Neymar 1

2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Neymar 5

2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür.

Neymar 4

Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı
Eski eşine canlı yayında eşya fırlattı! Seda Sayan'ın o hali tepki çektiEski eşine canlı yayında eşya fırlattı! Seda Sayan'ın o hali tepki çekti
Avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Dilan Polat yayına bağlanıp kızdıAvukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Dilan Polat yayına bağlanıp kızdı
Anahtar Kelimeler:
Neymar sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.