Ünlü gazeteci yeni adresini duyurdu! Galatasaray'a Sacha Boey'den akılalmaz gelir... Kasa dolup taşacak

Süper Lig'de sona yaklaşılırken, adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Yeni sezonda yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan isimlerden olan Sacha Boey için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta forma giyen Sacha Boey, gösterdiği performansla Galatasaray'ı büyük ölçüde rahatlattı. 2021 yılında 1.1 milyon euro bedel karşılığında transfer edilen Fransız oyuncunu güncel bonservisi 11 milyon euro civarında bulunuyor.

YENİ MENAJERLİK ANLAŞMASI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, başarılı sağ bek oyuncusu olası yaz transferi için CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağlarken, Galatasaraylı yöneticilerin de bu hafta İngiliz ekipleriyle görüşmek için Londra'ya gitti. Bu gelişmelerin sonrası Boey için en muhtemel transfer durağı Premier Lig olarak gösterildi.

CİMBOM'A DEV GELİR

İngiliz devi Arsenal ile Boey için temasta bulunan ve pazarlık yapan Sarı-Kırmızılılar Fransız oyuncusu için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da bu sezon 31 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Sacha Boey'un Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

