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Ünlü gazeteci yeni adresini duyurdu! Galatasaray'a Sacha Boey'den akılalmaz gelir... Kasa dolup taşacak

27.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla adeta yeniden doğan Fransız yıldız Sacha Boey performansıyla Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Yıldız oyuncu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, ünlü gazeteci Fabrizio Romano başarılı oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü gazeteci yeni adresini duyurdu! Galatasaray'a Sacha Boey'den akılalmaz gelir... Kasa dolup taşacak
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sona yaklaşılırken, adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Yeni sezonda yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan isimlerden olan Sacha Boey için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta forma giyen Sacha Boey, gösterdiği performansla Galatasaray'ı büyük ölçüde rahatlattı. 2021 yılında 1.1 milyon euro bedel karşılığında transfer edilen Fransız oyuncunu güncel bonservisi 11 milyon euro civarında bulunuyor.

YENİ MENAJERLİK ANLAŞMASI

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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, başarılı sağ bek oyuncusu olası yaz transferi için CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağlarken, Galatasaraylı yöneticilerin de bu hafta İngiliz ekipleriyle görüşmek için Londra'ya gitti. Bu gelişmelerin sonrası Boey için en muhtemel transfer durağı Premier Lig olarak gösterildi.

CİMBOM'A DEV GELİR

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İngiliz devi Arsenal ile Boey için temasta bulunan ve pazarlık yapan Sarı-Kırmızılılar Fransız oyuncusu için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

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Galatasaray'da bu sezon 31 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Sacha Boey'un Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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