Ünlü gazeteciler birbirine girdi! Yağız Sabuncuoğlu ile İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesaplarından kapıştı! ''Şerefim namusum üzerine söz veriyorum, seninle görüşeceğiz...''

Yağız Sabuncuoğlu ve İbrahim Haskoloğlu PASSOLİG haberi üstünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ateşi kısa süre içinde artınca kavga seviyesine ulaştı.

"İBRAHİM, MANYAK MISIN KARDEŞİM?"

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı haberin doğru olmadığını ifade eden Yağız Sabuncuoğlu, kısa süre sonra kendisinin engellendiğini fark etti. Bu olaydan sonra tekrar kendisine mesaj atan Sabuncoğlu, ''İbrahim manyak mısın kardeşim beni niye engelledin?'' şeklinde bir yorum yaptı.

"RÜŞVETÇİ..."

Yağız Sabuncuoğlu'nun bu yanıtı sonrası sinirlenen Haskoloğlu, "Ordan burdan rüşvet alıp, iş yapanları genelde engelliyorum. Fazla kaşınmanı önermem. A haber muhabiriyle karıştırma beni." ifadelerini kullandı.

"KANITLARSAN MESLEĞİ BIRAKACAĞIM"

Rüşvet çıkışının ardından Haskoloğlu'na cevap veren Yağız Sabuncuoğlu, "Bu iddianı kanıtlamazsan sen, kanıtlarsan ben mesleği bırakacağım. Şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Seninle görüşeceğiz. Yanlış adama çattın, seni hak ettiğin yere göndermezsem adam değilim. Bu da kayıtlara geçsin." dedi.

HASKOLOĞLU UZUN BİR CEVAP VERDİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun son sözlerine uzun bir cevap veren Haskoloğlu'nun iddiaları gündeme bomba gibi düştü.







[RMV-10]