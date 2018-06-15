Ünlü giyim firması Nike, İranlı futbolculara Dünya Kupası için krampon göndermedi!

Sürekli bu markayı kullanan Sardar Azmoun, Masoud Shojaei ve Ramin Rezaeian gibi futbolcular kendi ceplerinden para ödeyerek kramponlarını alırken, İran teknik direktörü Queiroz da yaşananlara sert tepki gösterdi.

Queiroz, “Dünya Kupası maçlarına bir hafta kala bu tip bir değişime gitmek doğru değil. Nike çıkıp özür dilemeli. Bu kibirli davranış kesinlikle gülünç ve gereksiz. Bizler sadece teknik direktör ve futbolcuyuz. Bu tip konulara dâhil olmamalıyız” dedi.

Yaşananların ardından İranlılar da Nike’ı protesto etmek ve boykot yapmak amacıyla #NotoNike kampanyası başlattılar.

İran'ın milli takım formalarını ise Alman spor devi Adidas üretiyor.

(Hürriyet)

