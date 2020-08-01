Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahroldu

Duayen gazeteci ve belgesel yapımcısı Mithat Bereket’in son halini medya yapımcısı kardeşi Özer Bereket sosyal medya hesabından paylaştı.

Yürüme, denge ve konuşma problemleri yüzünden mesleğine ara veren Bereket’in son hali sevenlerini üzdü.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, “Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım..." ifadelerini kullanmıştı. (MedyaRadar)

MİTHAT BEREKET KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 10 Ekim 1966, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji (1984) mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.

Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika’da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere’de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Kıbrıs” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC’de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede “Köktendinci Hareketler” konusunda doktora yaptı.