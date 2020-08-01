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Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahroldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

TV haberciliğine uzun yıllar ara veren ünlü televizyoncu Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü.

Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahroldu

Duayen gazeteci ve belgesel yapımcısı Mithat Bereket’in son halini medya yapımcısı kardeşi Özer Bereket sosyal medya hesabından paylaştı.

Yürüme, denge ve konuşma problemleri yüzünden mesleğine ara veren Bereket’in son hali sevenlerini üzdü.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, “Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım..." ifadelerini kullanmıştı. (MedyaRadar)

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MİTHAT BEREKET KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 10 Ekim 1966, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji (1984) mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.

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Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika’da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere’de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Kıbrıs” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC’de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede “Köktendinci Hareketler” konusunda doktora yaptı.

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1990 yılında “32. Gün” dış haberler muhabirliği ile başladığı meslek hayatını aynı programda dış haberler editörü olarak sürdüren Bereket, Milliyet gazetesinde de çalışmalarına devam etti. Ayrıca, 1997-98 yıllarında Best FM’de “Sesli Gazete” programını hazırladı. Hazırlayıp sunduğu “Pusula” haber programı 1995 yılında Kanal D’de, 1996 yılında Star TV’de yayımlandı. 1999 yılından itibaren NTV’de ekrana geldi.

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Özellikle Güneydoğu sorunu ve PKK, Bosna-Hersek’te savaş, Ortadoğu sorunu ve siyasal İslâm konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mithat Bereket, halen NTV’de Dış Haberler koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, bazı önemli olaylarda ana yorumcu olarak yer aldı. Serbest gazeteci ve savaş muhabiri olarak dünyanın birçok ülkesinde bulundu. Aralarında Mandela, Butto, Kaddafi, Barzani, Talabani, Rabin, Perez, Arafat’ın da olduğu birçok lider ve devlet adamıyla röportajlar yaptı.

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