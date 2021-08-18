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Ünlü İngiliz komedyen Sean Lock kansere yenik düştü

18.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İngiliz komedyen Sean Lock, 58 yaşında kansere yenik düştü.

Ünlü İngiliz komedyen Sean Lock kansere yenik düştü

İngiliz komedisinin önde gelen isimlerinden Sean Lock'un cilt kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüm haberini ünlü komedyenin menajeri verdi. Anoushka Nara Giltsoff ile evli ve 3 çocuk babası olan Sean Lock, iyi bir stand-up komedyeniydi.

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8 Out of 19 Cats, 15 Storeys Hig ve The Last Leg gibi şovlarda boy gösterdi.

58 yaşındaki Lock'un hayatını evinde kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.

Britanya'nın en iyi komedyenleri arasında gösterilen Lock; sınırsız yaratıcılığıyla benzersizdi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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