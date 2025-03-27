Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart 2025 Perşembe güncel Tv yayın akışı rehberi

27 Mart 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Habe
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Kardelenler
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatioğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Deliha 2
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Deha
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03:15 Şahane Hayatım
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:25 Avrupalı Müslümanlar
06:55 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Vefa Sultan
14:35 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
18:00 Ramazan Sevinci
19:45 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine
20:10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"
23:45 Vefa Sultan
01:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:50 Sahur Bereketi
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