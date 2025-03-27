Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart 2025 Perşembe güncel Tv yayın akışı rehberi

27 Mart 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi ekrana gelecek.

27 MART PERŞEMBE GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Habe

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatioğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Deliha 2

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Deha

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:25 Avrupalı Müslümanlar

06:55 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"

23:45 Vefa Sultan

01:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:50 Sahur Bereketi