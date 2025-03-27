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Final öncesi veda etti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir askere uğurlandı

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in final öncesi sahneleri çekildi ve ünlü oyuncu projeye veda etti. Mert Ramazan Demir son set gününde askere uğurlandı.

Final öncesi veda etti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir askere uğurlandı
Öznur Yaslı İkier

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin finali için geri sayım başladı.

  1. bölümle ekran macerasını noktalayacak olan dizinin başrolü Mert Ramazan Demir'in son sahneleri çekildi.

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Mert Ramazan Demir'in vatani görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gideceği öğrenildi. Rol aldığı dizi, final yapan oyuncu, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

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BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Mert Ramazan Demir'in çalışma arkadaşları tarafından uğurlandığı anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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TV8'de Gel Konuşalım programında konuşulan iddiaya göre, Demir; dizi setinde vedalaşırken ekip çalışanlarına hediye aldı.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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