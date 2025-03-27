Final öncesi veda etti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir askere uğurlandı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin finali için geri sayım başladı.
Mert Ramazan Demir'in vatani görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gideceği öğrenildi. Rol aldığı dizi, final yapan oyuncu, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.
Mert Ramazan Demir'in çalışma arkadaşları tarafından uğurlandığı anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
TV8'de Gel Konuşalım programında konuşulan iddiaya göre, Demir; dizi setinde vedalaşırken ekip çalışanlarına hediye aldı.
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