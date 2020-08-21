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Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci’ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi.

Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci’ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.
Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından olan Ahmet Şireci’ye ait lüks villada Nepal uyruklu olduğu tespit edilen Monna Rai isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Ölen kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılacakotopsinin ardından netleşecek.

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