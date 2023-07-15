Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımı! Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Arda Güler, Demet Akalın…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlam ve önemine dair paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Sanat camiasının ünlü isimleri de bu anlamlı güne kayıtsız kalamadı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Bu anlamlı günde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı “Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Demet Akalın bir hayranının paylaşımını “15 Temmuz” notuyla paylaştı.

Real Madrid’e transferi tüm dünyada gündem olan Arda Güler de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yapan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ebru Gündeş Instagram hesabından günün anlam ve önemine uygun bir paylaşım yaptı.

Mustafa Ceceli yaptığı paylaşımda "Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla.." cümlelerine yer verdi.

