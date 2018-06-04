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Ünlü isimlerden Ali Koç'a tebrik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Seçimde Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'a tebrik mesajı yağdı. İşte ünlü isimlerin Ali Koç paylaşımları...

Ali Koç'a tebrik mesajı yağdı

Ünlü isimlerden Ali Koç'a tebrik

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