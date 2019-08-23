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Ünlü isimlerden Emine Bulut isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenleri ve şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından isyan etti.

Ünlü isimlerden Emine Bulut isyanı!

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Bara tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

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Aralarında Haluk Levent ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi:

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KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ
Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Eski karısıyla tartışma yaşayan Fedai Baran, yanındaki bıçakla Bulut'u kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Emine BuluT haluk levent Emine Bulut ÖLÜM

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