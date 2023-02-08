Ünlü isimlerden Kahramanmaraş depremi için yardım çağrısı! Kerem Bürsin, Reynmen, Derya Uluğ, Cemal Can Canseven...

Bu akşam Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Youtube kanalı Babala TV aracılığıyla bir yardım kampanyası düzenlendi. Instagram üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen kampanyada toplanan bağışlar deprem bölgesindeki afetzedelere gönderilecek. Yayında Reynmen, Uberkuloz (Berk Keklik), Cemal Can Canseven ve Danla Bilic bulunuyor.

Instagram üzerinden yapılan canlı yayınla gerek diğer ünlü isimlerden gerekse diğer ınfluencerlardan deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım toplanıyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Vatandaşlar yayına yoğun ilgi gösteriyor. Canlı gerçekleşen yayın hala devam etmekte. Youtube ve Instagram üzerinden canlı olarak yapılan yayında deprem bölgesine bağış toplanıyor. Toplanan bağışlar valilik onaylı AHBAP hesabına gönderilecek.

Toplanan tüm tutar afet bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

YARDIM ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Derya Uluğ, Kerem Bürsin Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Yıkıcı depremin yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar oldukça zor şartlarla mücadele ediyorlar.

Kerem Bürsin İngilizce bir paylaşım yaparak ülkemizde yaşanan büyük depremi dünyaya duyurmak istediğini belirtti.

AFAD VE KIZILAY ÜZERİNDEN BAĞIŞTA BULUNUN

Deprem bölgesine yardım ulaştırılması için AFAD, KIZILAY ve AKUT üzerinden yardım kampanyaları başlatıldı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için

AFAD için DEPREM yazıp 1866'ya (20 TL)

KIZILAY için DEPREM yazıp 2868'e (15 TL)

AKUT için DEPREM yazıp 2930'a (10 TL) sms atarak destekte bulunabilirsiniz.



