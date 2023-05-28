Ünlü isimlerden seçim paylaşımı! Sinan Akçıl, Mesut Özil, Alişan, Doğuş… "Yine kazandık"

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için 28 Mayıs’ta tüm Türkiye’de seçmenler sandık başına gitti. YSK tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan lider çıktı. Daha önce seçimde kimi desteklediğini açıklayan ünlüler arasında yer alan Sinan Akçıl, Doğuş, Alişan ve Mesut Özil seçim sonrası paylaşım yaptı.

ALİŞAN'DAN SEÇİM YORUMU: "YİNE KAZANDIK"

“Yine kazandık..” diyen ünlü isim Alişan “Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz..Türkiye’mize hayırlı,uğurlu olsun” dedi.

Alişan bir sonraki paylaşımında ise “Büyük hizmetler, 20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan, ve hep kazanan büyük lider. İnşallah hizmetlere devam,çok daha iyi olacak herşey… Türkiye liderini bir kez daha seçti. Biz Ankara’ya uğurladık sayın Cumhurbaşkanımızı şimdi bütün dünyaya seslenecek..Dinlesin dünya” sözlerine yer verdi.

MESUT ÖZİL’DEN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Mesut Özil “Hamdolsun” notunu düştü.

SİNAN AKÇIL'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sinan Akçıl paylaşımında "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye..daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde.. Bu vatan hepimizin kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren..Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan.Hayırlı Olsun" cümlelerine yer verdi.

DOĞUŞ DA PAYLAŞIM YAPTI

Daha önce kime oy vereceğini açıklayan isimlerden biri olan Doğuş çocukları Arda ve Arin'in "Tayyip dede seni seviyoruz" dedikleri bir video yayınladı.





