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Ünlü kahin bunu da bildi, herkes şokta! Finalistleri açıkladı...

11.12.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı ünlü kahin Athos Salome geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'nın kupaya veda edeceğini açıklamış ve Sambacılar'ın elenmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü kahin Dünya Kupası'nın finalistlerini duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü kahin bunu da bildi, herkes şokta! Finalistleri açıkladı...

Ortaya attığı kehanetlerinin doğru çıkması nedeniyle 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen Brezilyali kahin Athos Salome, Dünya Kupası ile ilgili kehanetleri ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde yaptığı kupanın favorilerinden olan ülkesi Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda edeceği tahmini ile şaşırtan Salome, "Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyerek de herkesi korkutmuştu.

FİNALİSTLERİ DUYURDU!

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Brezilya'nın eleneceğini söyleyen kahin Salome, turnuvada finale çıkacak takımları da açıkladı. Salome'nin tahminine göre Arjantin ile bir orta Avrupa ülkesi 18 Aralık'ta kupayı almak için maça çıkacaktı. Salome, Orta Avrupa takımı dedikten sonra Fransa'nın ismini verdi.

ELIZABETH'İN ÖLÜMÜNÜ BİLMİŞTİ!

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Brezilyalı Salome, daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs salgını, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve Rusya-Ukrayna savaşı yaşanacağına dair kehanetleri tutmuştu. 12 yaşında diğer insanlardan farklı olduğunu fark ettiğini iddia eden Salome, "Bazen kendimden şüphe ediyordum, çünkü yaşanması muhtemel olmayan şeyler kısa süre içinde gerçekleşiyordu" demişti.

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