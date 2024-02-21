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Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı hastanelik oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2024 19:29 | Son Güncelleme:
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Ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandı. Soluğu hastanede alan Çağrı rota virüsüne karşı dikkatli olunması konusunda uyarı paylaşımı yaptı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’dan kötü haber geldi. Rota virüsü kapan Çağrı, hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çağrı, "Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" şeklinde yazdı.

Ünlü klarnet virtüözü, hasta yatağından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de herkesi yakalndığı virüse karşı uyardı.

serkan çağrı

Hastane odasından çekilen fotoğrafını paylaşan Çağrı, "Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" ifadelerine yer verdi.


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Klarnet Serkan Çağrı erkan
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