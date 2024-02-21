Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı hastanelik oldu!

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’dan kötü haber geldi. Rota virüsü kapan Çağrı, hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çağrı, "Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" şeklinde yazdı.

Ünlü klarnet virtüözü, hasta yatağından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de herkesi yakalndığı virüse karşı uyardı.

Hastane odasından çekilen fotoğrafını paylaşan Çağrı, "Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" ifadelerine yer verdi.







