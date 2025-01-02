Ünlü komedyen Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı! Oktay Kaynarca'ya takılmadan edemedi! Bomba anlar

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık gecesi yılbaşı özel bölümü ile ekranlara geldi.

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu yarışmaya katılanlar arasında ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol da yer aldı. Doğu Demirkol 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı.

Demirkol'a; 'Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazladır?' sorusu yöneltildi.

Bu soruda zorlanan ünlü isim Oktay Kaynarca'ya takılmadan edemedi ve "Cevabı kaç sence?" diye sordu. İzleyenleri gülümseten bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demirkol, soruya cevap vermeden çekildi ve 500 bin TL'lik ödülü kazandı.

JOKERLERİ GÜNDEMDE

Doğu Demirkol'un telefon jokerleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim telefon jokeri olarak Türkiye'nin önde gelen yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı seçti. Bu seçime ilişkin, "Bu jokerler kesin kaybettirmez" şeklinde yorumlar yapıldı.