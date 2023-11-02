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  4. Ünlü komedyen Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile Avrupa turuna çıktı! Romantik karelerine beğeni yağdı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile Avrupa turuna çıktı! Romantik karelerine beğeni yağdı

02.11.2023 17:32 | Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaklaşık bir yıldır Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yla aşk yaşıyor. Avrupa turuna çıkan ikiliden Ayşe Kırca, tarihi ve turistik yerleri gezerken çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin romantik karelerine beğeni yağdı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile Avrupa turuna çıktı! Romantik karelerine beğeni yağdı

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turuna çıktı. Demirkol ile Kırca, Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerken çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti. Ayşe Kırca, Avrupa turundan fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaştı.

Ayşe Kırca 2

Ünlü çiftin romantik kareleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü çifte; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Çok tatlısız', 'Nazar değmesin' gibi yorumlar yapıldı.

Ayşe Kırca 3

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın birlikteliği, Beylerbeyi'nde gittikleri restoranın işletmecisinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Ayşe Kırca 4

Ünlü komedyen, sürpriz ilişkisi hakkında, "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" açıklamasını yapmıştı.

Ayşe Kırca 5

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