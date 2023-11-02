Ünlü komedyen Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile Avrupa turuna çıktı! Romantik karelerine beğeni yağdı

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turuna çıktı. Demirkol ile Kırca, Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerken çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti. Ayşe Kırca, Avrupa turundan fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü çiftin romantik kareleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü çifte; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Çok tatlısız', 'Nazar değmesin' gibi yorumlar yapıldı.

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın birlikteliği, Beylerbeyi'nde gittikleri restoranın işletmecisinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Ünlü komedyen, sürpriz ilişkisi hakkında, "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" açıklamasını yapmıştı.









