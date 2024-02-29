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  4. Ünlü komedyen Özgür Turhan bir anda sahneden düştü! Sağlık ekipleri müdahale etti

Ünlü komedyen Özgür Turhan bir anda sahneden düştü! Sağlık ekipleri müdahale etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 17:55
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Tek kişilik stand up gösterileriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü komedyen Özgür Turhan geçtiğimiz günlerde sahnede korkunç bir kaza yaşadı. Gösteri sırasında sahneden düşen ünlü komedyen herkesi korkuttu.

Ünlü komedyen Özgür Turhan bir anda sahneden düştü! Sağlık ekipleri müdahale etti

Sosyal medya paylaşımları ve tek kişilik stand up gösterileriyle adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Özgür Turhan geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden yere düştü.

Herkesi korkutan Özgür Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şaka yapmaya devam etti. İzmir'deki gösterisi sırasında yaşanan kaza herkesi korkuttu.

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Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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'Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim' diyen Deniz Bağdaş 'Şekeri düşmüş. Ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu' ifadelerini kullandı.

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