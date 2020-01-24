YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ünlü Manken Tuğba Özay: İnya standında güzelliğinin sırrını açıkladı

Ünlü Manken Tuğba Özay: İnya standında güzelliğinin sırrını açıkladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 19:29 | Son Güncelleme

Konser için Aydın Odeon Park Otel’e gelen ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, sahne öncesi bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’ndaki İnya Standını ziyaret etti.

Konser için Aydın Odeon Park Otel’e gelen ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, sahne öncesi bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’ndaki İnya Standını ziyaret etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in mimarı olduğu ve ilçeyi dünyaya tanıtmaya hedefleyen Germencik Bölgesi’nin dev markası İnya’nın ürünlerini inceleyen Tuğba Özay, konser öncesi incir yiyip zeytinyağı içerek enerji depoladı. Özay, burada kendisini takip eden gazetecilere “Güzelliğimi zeytinyağına, enerjimi de Aydın incirine borçluyum” dedi.
Tuğba Özay’ı İnya standında misafir eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Belediyesi iştiraki olan; ‘Gücü birlikten doğallığı Germencik’ten sloganı ile markalaşan İnya’yı ‘Bölgenin dünyaya açılan kapısı’ olarak değerlendirerek “İncir ve zeytin dünyadaki en kutsal meyvelerin başında yer alır. Germencik Belediyesi olarak sahip olduğumuz bu değerleri dünyaya tanıtmak için İnya markası ile yola çıktık. Kısa sürede ilçemizin de tanıtımının yapıldığı bu markanın ünü, her yere yayıldı. Markamızın değerini bilip ürünlerimizi kullanan Tuğba Özay’a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Öndeş, misafiri Tuğba Özay’ı İnya kolonyaları ile karşılayıp İnya ürünleri ile ağırladı. Özay, doğrudan esanslı ve parfümeri içermeyen incir kolonyasını çok beğendiğini belirterek bundan sonra da bu kokuyu kullanacağını söyledi. Burada tattığı incirin de bugüne kadar yediği incirlerin en şahanesi olduğunu ifade eden Özay, herkesi incir ve zeytinyağı tüketmeye çağırdı.
Özay kitabını, Öndeş İnya ürünlerini hediye etti
Bir süre standa kalıp İnya ürünlerini yoğun ilgi gösteren Tuğba Özay’a Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından, İnya ürünlerinin yer aldığı hediye sepeti verildi. Tuğba Özay da başkan Fuat Öndeş’e ‘Bu bir davetiyedir’ adlı kitabından şiirler okuyup imzalı kitabını hediye etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Tuğba Özay, daha sonra konser programına katılmak üzere ayrıldı.
Tuğba Özay ve Başkan Fuat Öndeş, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada hayranları da fotoğraf çektirmek için sıraya girince Özay, sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirmek zorunda kaldı. Tuğba Özay, gördüğü yoğun ilgiye teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan Kuşadası’nda anıldıUğur Mumcu ve Gaffar Okan Kuşadası’nda anıldı
AK Partili Vekil Posacı’nın ’ithalat lobisi’ değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destekAK Partili Vekil Posacı’nın ’ithalat lobisi’ değerlendirmesine siyasi rakiplerinden destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:06
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Tır’A Çarpan Minibüsün Sürücüsü Öldü

Tır’A Çarpan Minibüsün Sürücüsü Öldü

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.