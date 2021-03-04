Ünlü manken Tuğçe Aral’dan, Halil Umut Meler tepkisi!

Ankaragücü-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, verdiği kararlarla gündem oldu.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 8 maç sonra kaybederken, fanatik Galatasaray taraftarı ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, sosyal medya üzerinden Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Manken Aral, Galatasaray 2-0 gerideyken Mustafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Halil Umut Meler'in maç anındaki fotoğrafını paylaşarak, "Sen hakemsen ben ABD başkanıyım" notunu düşerek tepkisini ortaya koydu.

118 cm ile Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral’ın sosyal medya üzerindeki tepki mesajına taraftarlar da destek verdi.



