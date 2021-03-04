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Ünlü manken Tuğçe Aral’dan, Halil Umut Meler tepkisi!

04.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Ünlü manken Tuğçe Aral’dan, Halil Umut Meler tepkisi!

Koyu bir Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'ne mağlup olduğu maçın hakemi Halil Umut Meler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ankaragücü-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, verdiği kararlarla gündem oldu.

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Sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 8 maç sonra kaybederken, fanatik Galatasaray taraftarı ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, sosyal medya üzerinden Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

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Manken Aral, Galatasaray 2-0 gerideyken Mustafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Halil Umut Meler'in maç anındaki fotoğrafını paylaşarak, "Sen hakemsen ben ABD başkanıyım" notunu düşerek tepkisini ortaya koydu.

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118 cm ile Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral’ın sosyal medya üzerindeki tepki mesajına taraftarlar da destek verdi.

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