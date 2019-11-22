SPOR

Ünlü menajerden flaş itiraf! 'Dursun Özbek'ten kazık yedim'

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2019 04:30 | Son Güncelleme

Menajer Ahmet Bulut, 'Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim' şeklinde bir itirafta bulundu.

Ünlü menajerden flaş itiraf! 'Dursun Özbek'ten kazık yedim'

Menajer Ahmet Bulut, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in Galatasaray'a yakışmayan bir başkan olduğunu söyleyen Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü’ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım. Ben onunla üç tane iş yaptım, bana geldi dedi ki 'Bana yardımcı olur musun? Bruma’yı satar mısın?' dedi. Ben de Bruma’yı 15 milyon Euro’ya sattım ve bedavaya gidecekti. Dedim 'başkanım benim menajerlik mukavelemi' yapalım, dedi ki 'Ahmet çok güzel iş yaptık, başka işlerimiz var. Bitsin onu yapalım'. Feghouli’yi getirdim onlara, 4 buçuk milyon Euro’ya getirdim onu, Belhanda’yı da 18 milyon Euro'ya getirdim, sonra 'haftaya mukavele' diye diye, seçime gitti ve kaybetti.

'İLK DEFA KAZIK YEDİM'

'Ben seçimi kazanacağım' dedi, kaybetti. Alacağım kaldı. Ay sonu Mustafa Cengiz başkan geldi, tabii onun günahı yok. Dedim başkan böyle böyle, dedi bana 'ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadı?' Dedim başkanım 'kusura bakmayın benim karşımda Galatasaray Spor Kulübü başkanı var, langaspor başkanı değil. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim" şeklinde konuştu. (DHA)

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Mbaye Diagne yeniden kadro dışı! Olay paylaşımMbaye Diagne yeniden kadro dışı! Olay paylaşım
Falcao ve RvP açıklamasıFalcao ve RvP açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ahmet bulut dursun özbek

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Gecirdiklerine say canım .
Beter ol mbesil !
İYİ GİRDİMİ BARİ KAZIK YAVŞAK TOP OYNAYAN TRT AKITANDAN FAZLA PARAYI KAZANAN SENSİN DURSUN BAŞKANI KUTLARIM İYİ YAPMIŞ SİZİN GİBİ BEDAVADAN GECİNENLERE KAZIGIN BÜYÜGÜNÜ ATMALI
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak: Florya’yı rüya bir tesis yapacağız

Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray tesis müjdesi

Felipe Melo, Florya'da Fatih Terim'le görüştü

Flaş! Melo, Fatih Terim ile görüştü

Galatasaray’dan Tuzlaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

G.Saray'dan yaşanan olaylar ile ilgili açıklama

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.