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Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti...

03.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, Icardi'nin geleceği ilgili açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından Galatasaray'a teşekkür eden Wanda Nara'nın yazdıkları sarı-kırmızılı yönetimi ve taraftarları şoke etmişti. Wanda Nara'nın paylaşımına ünle menajerden cevap geldi.

Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli olmak üzere... Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

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Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"MAURO ICARDI'Yİ TAKIMDA TUTMA ŞANSI VAR"

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Cim Bom'un yıldız transferlerini bitiren menajer olan George Gardı, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine adata su serpti. George Gardi, "Transfer sezonunun son gününde sözleşme imzalayabildik. Galatasaray'ın gelecek yıl Mauro Icardi'yi takımda tutma şansı var. Icardi'nin durumu PSG'ye bağlı, çünkü kulübüyle 1 yıllık kontratı var ama İstanbul'da mutlu ve milyonlar tarafından seviliyor. Bu da önemli elbette ama bir pazarlık yapılması da gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumu belli olacaktır. Icardi'nin Galatasaray'la anlaşması mümkün" dedi.


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