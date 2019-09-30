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Ünlü model Clara McGregor tecavüz itirafıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ewan McGregor'ın kendisi gibi ünlü kızı Clara McGregor sosyal medya hesabından hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Ünlü modelin paylaşımına destek yorumları yağdı.

Ünlü model Clara McGregor tecavüz itirafıyla olay oldu

Ewan McGregor'ın model kızı Clara McGregor, Instagram hesabından şoke eden açıklamalar yaptı. Clara McGregor tecavüze uğradığını, kürtaj yaptırdığını ve madde bağımlılığı ile ilgili itiraflarını yayımladı.

23 yaşındaki Clara McGregor, Instagram hesabından yayımladığı itirafında akıl sağlığından bahsetmek istediğini belirterek; "Bazı akıl sağlığı sorunlarımdan o kadar utandım ki, arkadaşlarına söylemek bile istemedim" dedi. 4 yaşından beri anksiyete ile mücadele ettiğini, çocuk yaşta terapiye gitmeye başladığını belirten Clara, yapılan terapi ve psikanaliz için minnettar olduğunu söyledi.

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Geçmiş travmaları ile ilgilendiğini, bazılarını ise yakınlarda yaşadığından bahseden Clara, aksiyetesinin yaşamını olumsuz etkilediğini ve hayatını istediği gibi yaşayamadığını söyledi. Clara, "Bir doktor bana 'Bu şekilde yaşamak zorunda değilsin' dedi. Haklıydı. Bir kafesteydim ve halen çıkmak için ve ilaç bağımlılığı için mücadele veriyorum. 110 gündür ilaç kullanmadığım için gururluyum " diye konuştu.

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Clara ayrıca tecavüzü de şöyle açıkladı: "Bana yapılmasına izin verdiğim cinsel istismardan utanıyordum. Gözümdeki morluklar ve adamın bana saldırmasından dolayı kendimi suçladım. Ama şimdi bu gücü yeniden kazanıyorum. Bağımlılık tedavi merkezine gittim. Orada tanıştığım muhteşem insanlar hayatımı değiştirdi."

Yardım istemekten asla korkmayın diyen genç model "Karanlık zamanlarımda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Benim için bunları açıklamak gerçekten çok zor, onun için fazla üzerime gelmeyin" dedi.


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