Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

23 yaşındaki ABD'li aktris Bella Thorne'un, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı küvet pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Bella Thorne'un kısa sürede 600 binden fazla beğeni alan o pozları:

BELLA THORNE KİMDİR?

Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dünyaya geldi. Modellikle çocuk yaşta tanışan Thorne'a, ilkokul 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa adım atan Thorne, Disney yapımlarında yer aldı. Güzel model, 2007 yılında babası Reinaldo Thorne'u bir trafik kazasında kaybetti.

ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİ YAŞADI

Açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden model, 2016 yılında biseksüel olduğunu açıkladı. 2017-2019 yılları arasında Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki yaşadı. 2019 yılında ise panseksüel olduğunu itiraf etti. Bella Thorne, uzun bir süredir şarkıcı Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

YETİŞKİN FİLMİ YÖNETMENİ OLDU

Bella Thorne, geçtiğimiz yıllarda yetişkin filmleri yayınlayan bir sitede, yönetmen koltuğuna oturmuştu. Thorne, yetişkin filmi yönetmenliğinden eli boş dönmemiş, bir de 'vizyon' ödülüne layık görülmüştü. Ünlü model, ödülü alırken ''Seneye görüşürüz!'' diyerek, yetişkin film sektöründeki faaliyetlerine devam edeceğine dair imada bulunmuştu.



