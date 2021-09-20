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Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

20.09.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı banyo pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

23 yaşındaki ABD'li aktris Bella Thorne'un, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı küvet pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Bella Thorne'un kısa sürede 600 binden fazla beğeni alan o pozları:

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

BELLA THORNE KİMDİR?

Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dünyaya geldi. Modellikle çocuk yaşta tanışan Thorne'a, ilkokul 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa adım atan Thorne, Disney yapımlarında yer aldı. Güzel model, 2007 yılında babası Reinaldo Thorne'u bir trafik kazasında kaybetti.

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİ YAŞADI

Açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden model, 2016 yılında biseksüel olduğunu açıkladı. 2017-2019 yılları arasında Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki yaşadı. 2019 yılında ise panseksüel olduğunu itiraf etti. Bella Thorne, uzun bir süredir şarkıcı Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

YETİŞKİN FİLMİ YÖNETMENİ OLDU

Bella Thorne, geçtiğimiz yıllarda yetişkin filmleri yayınlayan bir sitede, yönetmen koltuğuna oturmuştu. Thorne, yetişkin filmi yönetmenliğinden eli boş dönmemiş, bir de 'vizyon' ödülüne layık görülmüştü. Ünlü model, ödülü alırken ''Seneye görüşürüz!'' diyerek, yetişkin film sektöründeki faaliyetlerine devam edeceğine dair imada bulunmuştu.

Ünlü model küvet pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Instagram
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