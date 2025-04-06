Ünlü muhabir Victor Osimhen'in yeni takımını açıkladı! Herkesi şaşırtan adresin nedenini de duyurdu

Sezon başında beklenmedik bir şekilde Galatasaray’a transfer olan Victor Osimhen, sergilediği performans ve skora katkısıyla göz dolduruyor.

Nijeryalı golcünün gelecek sezon hangi takımda olacağı şimdiden merak uyandırırken, Osimhen ara transfer döneminde kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirerek sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini ifade etmişti.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Osimhen’in bir sonraki durağı için en güçlü adaylardan biri Premier Lig olarak gösteriliyor. İngiliz basınında sıkça yer alan haberlere göre Chelsea, Manchester United ve Arsenal, yıldız oyuncunun transferi için devrede.

Bu arada, The Athletic’in futbol muhabiri David Ornstein, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN MUHTEMEL DURAĞI..."

The Athletic’in soru-cevap etkinliğinde taraftarların sorularını yanıtlayan Ornstein, “Osimhen’in Chelsea’ye transfer olma ihtimali var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Premier Lig kulüpleri, Victor Osimhen’in en muhtemel durağının Suudi Arabistan olacağı konusunda hemfikir gibi görünüyor. İlgilenen bazı takımlar, bu görüşü onun maaş beklentileri nedeniyle paylaşıyor. Ancak zaman ne gösterecek, bekleyip göreceğiz.”

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta forma giyen Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.