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Ünlü Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul'a geldi! Bakın nereyi ziyaret etti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 17:19
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Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman İstanbul'a geldi. Türk hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu Kız Kulesi'ni ziyaret etti.

Ünlü Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul'a geldi! Bakın nereyi ziyaret etti...

12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan ve Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman Türkiye'yi ziyaret etti. Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.

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KIZ KULESİ'NE GİTTİ!

43 yaşındaki sevilen oyuncu ise İstanbul'a ayak basar basmaz Kız Kulesi'ne gitti. Hayranlarıyla da fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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Oscar'lı oyuncunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

NATALIE PORTMAN KİMDİR?

Luc Besson imzalı "Sevginin Gücü" (Leon: The Professional) filmiyle, 13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, filmde; ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat vermişti. "Leon: The Professional" filminden sonra dünya çapında tanınan Portman, Siyah Kuğu filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

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Kendisini aldattığı iddia edilen eşi Benjamin Millepied ile boşandı. Ünlü çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışmıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti.

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Natalie Portman Kız Kulesi
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