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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz çocuk yap diyen takipçisine dayanamadı! Sert yanıtı gündem oldu

11.09.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medya hesabında takipçisine verdiği yanıtı olay oldu. Son olarak meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile ayrılığıyla gündeme gelen ünlü isime takipçisinden evlenmesi ve çocuk yapması gerektiği yönünde yorum geldi. Yoruma dayanamayan Gürbüz, tepkisini dile getirdi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak rolüyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol almştı. Kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlenmesi beklenen Gürbüz, ayrılığı ile şaşırtmıştı. Köpekle paylaşım yapan ünlü isim bir yoruma kayıtsız kalamadı.

"DEFOL GİT"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabında takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Gürbüz köpek ile poz verdi ve takipçileriyle paylaştı.

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Bir takipçisi Gürbüz'e "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" şeklinde yorum yaptı.

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Yoruma çok sinirlenen ve kayıtsız kalamayan Aslıhan Gürbüz takipçisine, "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya." ifadeleriyle sert bir cevap verdi.


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