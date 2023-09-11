Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz çocuk yap diyen takipçisine dayanamadı! Sert yanıtı gündem oldu

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak rolüyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol almştı. Kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlenmesi beklenen Gürbüz, ayrılığı ile şaşırtmıştı. Köpekle paylaşım yapan ünlü isim bir yoruma kayıtsız kalamadı.

"DEFOL GİT"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabında takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu. Instagram hesabını aktif kullanan Gürbüz köpek ile poz verdi ve takipçileriyle paylaştı.

Bir takipçisi Gürbüz'e "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" şeklinde yorum yaptı.

Yoruma çok sinirlenen ve kayıtsız kalamayan Aslıhan Gürbüz takipçisine, "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya." ifadeleriyle sert bir cevap verdi.



