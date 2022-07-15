Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan mini şortlu ayna pozu!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'da Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Pozlarını 5.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ayça Ayşin Turan, son pozuyla dikkat çekti.

MİNİ ŞORTLU POZ

Ayça Ayşin Turan'ın adı magazin gündeminde sıklıkla geçiyor. Oyunculuğu bir yana özel hayatı ve pozlarıyla da gündeme gelen Turan, ayna karşısında verdiği süper mini şortlu pozuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu o pozu, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

25 Ekim 1992 doğumlu Ayça Ayşin Turan 29 yaşındadır. 2011'den beri oyunculuk alanında etkin olarak yer alıyor. Dinle Sevgili isimli günlük dizide hayat verdiği Gülfem rolü ile tanındı. Yıllar içerisinde birçok yapımda rol aldı ve oyunculuk alanında birden fazla ödüle layık görüldü.

