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Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan mini şortlu ayna pozu!

15.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı, Menajerimi Ara, Zemheri, Arıza gibi popüler projelerde yer alan Ayça Ayşin Turan yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri oldu. Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan isim, ayna pozuyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan mini şortlu ayna pozu!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'da Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Pozlarını 5.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ayça Ayşin Turan, son pozuyla dikkat çekti.

MİNİ ŞORTLU POZ

Ayça Ayşin Turan'ın adı magazin gündeminde sıklıkla geçiyor. Oyunculuğu bir yana özel hayatı ve pozlarıyla da gündeme gelen Turan, ayna karşısında verdiği süper mini şortlu pozuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu o pozu, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan mini şortlu ayna pozu!

25 Ekim 1992 doğumlu Ayça Ayşin Turan 29 yaşındadır. 2011'den beri oyunculuk alanında etkin olarak yer alıyor. Dinle Sevgili isimli günlük dizide hayat verdiği Gülfem rolü ile tanındı. Yıllar içerisinde birçok yapımda rol aldı ve oyunculuk alanında birden fazla ödüle layık görüldü.

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Ayça Ayşin Turan
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