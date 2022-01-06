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  4. Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde poz verdi! Beğeni butonu çöktü

06.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin filmleri yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturan ve Vizyon Ödülü'ne layık görülen ABD'li oyuncu Bella Thorne, 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karlar içinde sütyensiz poz verdi.

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Bella Thorne, bu defa kar pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Bella Thorne'un kar pozuna, kısa sürede 1 milyona yakın beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Bir süredir Benjamin Mascolo ile aşk yaşayan Bella Thorne, geçmişte çok eşli bir ilişki yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla da adından söz ettiren Thorne, geçmişte kendisini tehdit eden hackerlara inat Twitter hesabından çıplak pozlarını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Çocukken yer aldığı Disney filmleriyle ünlenen Bella Thorne, çocuk yıldız algısını yıkmak için cüretkar pozlar verdiğini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!

Ünlü oyuncu Bella Thorne karlar içinde sütyensiz poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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