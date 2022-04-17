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  4. Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

17.04.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah Beyaz Aşk, Yer Gök Aşk, Babil gibi projelerle ekran önüne gelen başarılı oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı. Akalay, plajda ve denizin içinde poz verdi.

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Oyunculuk kariyeri ile ön plana çıkan Birce Akalay dizi ve film projelerinin yanı sıra dijital mecralar için çekilen projelerde de boy gösterdi. Sunuculuk tecrübesi de bulunan Birce Akalay oyunculuk alanında birden fazla ödül aldı. Ünlü oyuncu deniz sezonunu açtı.

BİRCE AKALAY PLAJDAN POZ VERDİ

Birce Akalay, Mykonos'ta poz verdi.

Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ünlü oyuncunun plajda ve suyun içinde verdiği pozlara beğeni yağdı.
Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Birce Akalay, 'Mezarlık' adlı dizi ile dijital platformda seyircilerle buluşacak. Dizinin senaryosu Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk 101 dizilerini de yazan Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor.

Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

İş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığına dair kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Birce Akalay, “Öyle bir şey yok kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Akalay, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimini okul ikincisi olarak tamamladı.

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümününde aldı.

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

Ünlü oyuncu Birce Akalay yaz sezonunu açtı! Plajdan poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
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