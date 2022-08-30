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Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Her sene değişiyor"

30.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki oyunculuk performansıyla başarı topladı. İlerleyen zamanlarda birçok projede yer alan Büşra Pekin, ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Her sene değişiyor"

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken başarılı isim Büşra Pekin, şimdi de sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar, Hadi İnşallah, Bayi Toplantısı gibi genellikle sinema yapımlarında rol aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Pekin, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

O poza, "Saç silme işleminde alttan çıkan renk.. Yes or no?" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

O poza takipçileri, "Bu kadın her sene değişiyor, güzelleşiyor", "Ne yapsa yakışıyor", "Çok zarifsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Genellikle sinema filmlerinde rol alan Pekin'in bu projeleri zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Bir dönem, fazla kilolarından kurtulmasıyla dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Dilberay adlı film için 9 kilo almış, film vizyona girince de bu kiloları vermişti.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Diyet yapmadığını söyleyen Pekin, formunu dengeli beslenmesine borçlu.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Büşra Pekin
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