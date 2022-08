Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Her sene değişiyor"

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken başarılı isim Büşra Pekin, şimdi de sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar, Hadi İnşallah, Bayi Toplantısı gibi genellikle sinema yapımlarında rol aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Pekin, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza, "Saç silme işleminde alttan çıkan renk.. Yes or no?" diye yazdı.

O poza takipçileri, "Bu kadın her sene değişiyor, güzelleşiyor", "Ne yapsa yakışıyor", "Çok zarifsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Genellikle sinema filmlerinde rol alan Pekin'in bu projeleri zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor.

Bir dönem, fazla kilolarından kurtulmasıyla dikkat çekmişti.

Dilberay adlı film için 9 kilo almış, film vizyona girince de bu kiloları vermişti.

Diyet yapmadığını söyleyen Pekin, formunu dengeli beslenmesine borçlu.