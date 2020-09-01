Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı

Son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle şaşırttı.

YENİ FİLMİNE HAZIRLANIYOR

Son olarak Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Ulusoy, yeni filminde çöpçülük yapan bir babayı canlandıracak. 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek.

