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Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan son anda kurtulmuş: Bu travmayı hep birlikte atlatacağız

14.11.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından kıl payı kurtulduğunu söyledi. "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadeleriyle fotoğrafını paylaşan Cansel Elçin, başka bir paylaşımında ise yaralanan vatandaşların arasında, geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan son anda kurtulmuş: Bu travmayı hep birlikte atlatacağız

Taksim/İstiklal Caddesi'nde yaşanan, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ

Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.

Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.
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"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Öğrencileriyle birlikte fotoğrafını da paylaşan Elçin, İstiklal'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyleyerek "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.

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Cansel Elçin İstiklal Caddesi

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