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Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş katledilen Ecrin'in haberini konuşurken zor anlar yaşadı

14.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim/İstiklal Caddesi'de 6 kişinin ölümüne sebep olan hain saldırı sonrası yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Adana’dan kız istemek için İstanbul’a gelen Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin de hayatını kaybedenler arasında. Konuya dair canlı yayında konuşan Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş zor anlar yaşadı.

Taksim'den dün korkunç bir patlama haberi geldi ve İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Terör saldırısının ardından yapılan açıklamalarda 81 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan saldırıdan sonra herkes, yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla birlikte gözyaşı döküyor.

Alçak saldırıdan sonra hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Adana’dan kız istemek için İstanbul’a gelen Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı. Küçük Ecrin'in fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu ve ölüm haberi herkesi kahretti. Geride kalan acılı annenin yaşadıklarını gören Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, YouTube canlı yayınında zor anlar yaşadı.

Gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, YouTube canlı yayınında terör saldırısını anlatırken ne diyeceklerini bilemedi.

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GÖZLERİ DOLDU KONUŞMAKTA ZORLANDI

Kenan Taş’ın gözleri doldu ve "Biraz garip oldum…" dedi. Konuşmakta zorlanan Kenan Taş, “Ecrin’in annesini gördüm, biraz garip oldum. Süleyman Soylu, uçağa kadar götürmüş annesini” dedi.

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Özdemir de “Deniz Kuvvetleri’nin bir uçağıyla göndermişler cenazeyi. Yarın defnedecekler Ecrin’in cenazesini. Gerçekten kelimenin bittiği nokta. Ne diyeceğimi şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.

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