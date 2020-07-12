YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sesiyle mest etti

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sesiyle mest etti

MUĞLA HABERLERİ  | 12.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bodrum’da sahne alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.Bodrum’da yoğunluğun artmasıyla birlikte Türkiye’nin önde gelen işletmeleri de kapılarını açmaya başladı.

Bodrum’da sahne alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.
Bodrum’da yoğunluğun artmasıyla birlikte Türkiye’nin önde gelen işletmeleri de kapılarını açmaya başladı. Korona virüs nedeniyle yaz sezonunun ilk aylarında turist gelmemesi nedeniyle yatırımcılar da turizm kentlerine yatırım yapmayı durdurmuştu. Yerli turistin gelmesiyle birlikte dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü işletmeleri Bodrum’da mekan açmaya başladı. İstanbul’un gözde mekanlarından biri olan Cundalı Yeşilköy, Bodrum’da 12 ay açık olacak bir mekan açtı.
Cundalı Yalıkavak, ilk canlı müzik performansında ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Celil Nalçakan’ı ağırladı. Nalçakan, oyunculuğu kadar sesiyle de büyük beğeni topladı. Gece cemiyet ve sanat hayatından misafirlerin yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşti.
Cundalı Yalıkavak ortaklarından Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum’a yaptıkları yatırımın tüm sene boyunca hizmet verecek olmasına dikkat çekerek, Cundalı Yeşilköy’de elde ettikleri başarıyı tüm ekibi ve ortakları ile Bodrum’a taşıdıklarını, Cundalı markasının büyüyerek, aranılan markalar arasında yer almasından gurur duyduklarını belirtti.
Her Cumartesi canlı müzik olacak mekanda, Celil Nalçakan sahne almaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Muğla Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Güvenlik görevlisi torbacı çıktı

Güvenlik görevlisi torbacı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.