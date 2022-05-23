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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

23.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev, Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar gibi projelerde başarılı işler çıkaran oyuncu Dilan Çiçek Deniz son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündemine konu oluyor. 75. Cannes'da konuk olan Deniz, pembe elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyada olay oldu.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

2015'te Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. 27 yaşındaki oyuncu İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evliliğe hazırlanıyor.

INSTAGRAM POZUYLA NEFES KESTİ

Dizi, sinema, reklam filmi oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, mini elbisesiyle büyüledi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Çiçek'in o pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Kullanıcılar, "Pamuk şekerim", "Bunu da kaybettik" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek sarıya dönen Deniz pek beğenilmemişti.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Deniz, saçlarını yeniden koyu renge boyattı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

38 yaşındaki Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü isim, Instagram hesabından sevgilisiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

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Alev Alev dizisi Dilan Çiçek Deniz
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