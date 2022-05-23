Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle nefes kesti

2015'te Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. 27 yaşındaki oyuncu İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evliliğe hazırlanıyor.

INSTAGRAM POZUYLA NEFES KESTİ

Dizi, sinema, reklam filmi oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, mini elbisesiyle büyüledi.

Çiçek'in o pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kullanıcılar, "Pamuk şekerim", "Bunu da kaybettik" gibi yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek sarıya dönen Deniz pek beğenilmemişti.

Ünlü oyuncu Deniz, saçlarını yeniden koyu renge boyattı.

38 yaşındaki Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü isim, Instagram hesabından sevgilisiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





