Ünlü oyuncu Emre Karayel'in 'Arap Atı' koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Emre Karayel’in at tutkusu ve sahip olduğu atlarla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel, emeğinin karşılığını aldı.

Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı, geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu’nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşu vardı. Emre Karayel’in atı yarışta birinci geldi.

HATRI SAYILIR PARA KAZANDI!

Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.



