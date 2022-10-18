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Ünlü oyuncu Emre Karayel'in 'Arap Atı' koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

18.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Emre Karayel, heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in 'Arap Atı' koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Emre Karayel’in at tutkusu ve sahip olduğu atlarla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel, emeğinin karşılığını aldı.

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Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı, geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu’nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşu vardı. Emre Karayel’in atı yarışta birinci geldi.

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HATRI SAYILIR PARA KAZANDI!

Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.

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Emre Karayel yarış atı Oyuncu ünlü oyuncu
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